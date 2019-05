Meghan Markle e príncipe Harry anunciam o nome do bebê - e ainda mostram o encontro de Rainha Elizabeth II com o novo bisneto

08/05/2019 | 14:10



Após o mundo conhecer o rostinho do filho de Meghan Markle e príncipe Harry chegou a vez de a Rainha Elizabeth II ter um momento mais do que especial ao lado de seu mais novo bisnetinho! Nessa quarta-feira, dia 8, após ambos aparecerem junto para uma pequena entrevista após o nascimento do bebê, o Instagram oficial mostrou que nesse mesmo dia a monarca da Inglaterra conheceu o mais novo membro da família real.

Na legenda da imagem, em que Meghan mostra o bebê para a rainha, está escrito o seguinte:

O Duque e a Duquesa de Sussex estão felizes em anunciar que eles nomearam o primeiro filho deles de: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Nessa tarde, Suas Altezas apresentaram à Sua Majestade, a Rainha, seu oitavo bisneto no Castelo de Windsor. O Duque de Edinburgo e a mãe da duquesa também estavam presentes para essa ocasião especial.

No texto, eles fazem referência à Doria Ragland, mãe de Meghan, e ao príncipe Philip, o marido da rainha.

