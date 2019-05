Técnico do Athletico-PR vê time confiante contra Boca Juniors: 'Jogo emblemático'

08/05/2019 | 13:30



Já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico-PR tem o último desafio pela fase de grupos contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O técnico Tiago Nunes afirmou que o seu time está muito confiante para a partida pela sexta e última rodada do Grupo G.

"Cada dia que a gente puder treinar é um dia ganho e temos que aproveitar isso da melhor maneira", ressaltou Tiago Nunes. "É um jogo emblemático para todos nós", acrescentou. O Athletico-PR lidera a chave com nove pontos, um a mais que o Boca Juniors. O time argentino busca ao menos um empate para se garantir nas oitavas de final.

Athletico-PR e Boca Juniors já se enfrentaram nesta Libertadores. Pelo primeiro turno, na Arena da Baixada, em Curitiba, o clube rubro-negro mostrou superioridade e derrotou os argentinos por 3 a 0, com três gols do centroavante argentino Marco Ruben.

Tiago Nunes tem consciência de que o duelo em Buenos Aires será diferente. "A equipe do Boca vai nos respeitar muito mais porque já conhece as nossas características. São jogadores do mais alto nível e um treinador que conhece muito do futebol. Então, temos que ter um nível de atenção muito alto", disse.

"Receita para vencer a gente não tem, mas conseguimos vitórias importantes no ano passado, como as duas no Maracanã (Fluminense e Flamengo) e outros jogos emblemáticos fora de casa. Estas partidas nos deram bagagem e confiança para fazer um grande jogo lá", finalizou o treinador.