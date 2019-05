Estudo inicial do Metrô visou incluir São Bernardo no sistema sobre trilhos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 13:30



O estudo inicial sobre a construção de um ramal de metrô no Grande ABC, contratado pela Prefeitura de São Bernardo há quase dez anos, já apontava as vantagens de mais um sistema de transporte público sobre trilhos para a região, além de visar a inclusão de São Bernardo nesse modal. Um resumo do estudo foi apresentado na manhã de hoje, pelo secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Edgard Brandão, durante o Veimus, 5° Encontro Ibero-americano sobre Mobilidade Urbana Sustentável, simpósio internacional que está sendo realizado até amanhã em São Caetano.



Na ocasião, foram apontados como possíveis modais o VLT (veículo leve sobre trilhos) ou o monotrilho. Sistemas como o BRT (sigla em inglês para transporte rápido) já eram apontados, à época, como inadequados para a região, devido à falta de espaço para a construção de corredores. O estudo foi um dos pilares do projeto executivo da Linha 18-Bronze, licitada desde 2014. O governo do Estado deve anunciar, no próximo mês, qual será o modal escolhido.

Em sua apresentação, Brandão destacou que o estudo já previa a integração do ramal com 74% dos sistema de transporte público das cidades que vão receber o traçado (Santo André, São Bernardo e São Caetano).

O segundo dia do simpósio contou, ainda, com apresentação do programa de mobilidade eficiente e sustentável que está sendo desenvolvido em Montevideo, no Uruguai, com incentivo ao uso de transporte elétricos, subsídio do governo para troca de ônibus movidos a diesel por modelos elétricos, entre outras iniciativas. A apresentação foi feita pelo representante do Ministério da Indústria, Energia e Mineração, Martin Pineyro. Às 14 horas haverá outra mesa com representes do Brasil, Portugal e Caribe, além de apresentação de trabalhos acadêmicos sobre mobilidade. Às 18 horas, será realizada conferência sobre negócios e smart mobility. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos e está sendo realizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e pela Prefeitura de São Caetano, no Cecape, Rua Tapajós, 300, bairro Barcelona.