Camila Rodrigues e Felipe Cunha farão par romântico em Topíssima, nova novela da Record

08/05/2019 | 13:10



No dia 21 de maio irá estrear a mais nova novela da Record, chamada Topíssima! Agora, a emissora divulgou que Camila Rodrigues será a protagonista da trama. Sua personagem se chamará Sophia, uma mulher rica, linda, solteira e empresária de sucesso, que comanda o império de sua família, as escolas e Universidades do Grupo Alencar. Ela não admite que questionem suas atitudes, principalmente os homens.

Eventualmente, ela conhece e se apaixona por Antonio, papel que será interpretado por Felipe Cunha!

O personagem, aliás, é de origem humilde. Morador do Vidigal, comunidade do Rio de Janeiro, ele assume o sustento de sua casa após a morte do pai trabalhando como taxista, além de comandar um restaurante que funciona em sua casa.

Nem precisa dizer que a relação que começará entre os dois protagonistas será marcada por confusões e confrontos entre duas realidades completamente diferentes, não é mesmo?

A Record ainda confirmou outros nomes no elenco, como Silvia Pfeifer, que será Marijinha, a mãe de Antonio; Rafaela Sampaio, que será Gabriela, a irmã de Antonio; Cristiana Oliveira, que será Lara, a mãe de Sophia; Mauricio Mattar, que será Carlos, o pai de Sophia. Por fim, temos Floriano Peixoto, que será o vilão da história, Paulo Roberto. Ele é o meio-irmão de Lara, que nunca foi assumido como filho, e apesar de fazer parte do Grupo Alencar, seu dinheiro vem mesmo do tráfico de drogas.

Lembrando que Topíssima chega nas telinhas dia 21 de maio, às 19h45. A novela irá substituir a reprise de A Terra Prometida.