Anitta e Pabllo Vittar farão shows na Virada Cultural 2019; veja a programação completa!

08/05/2019 | 13:10



A programação da Virada Cultural 2019 foi divulgada nesta quarta-feira, dia 8! O evento, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio, ocupará todas as 32 subprefeituras de São Paulo com mais de 1200 atividades gratuitas distribuídas em mais de 250 pontos da cidade. A expectativa é de que cinco milhões de pessoas curtam a Virada. Quanta gente, hein?

Os principais destaques do evento são as apresentações de Anitta, Pabllo Vittar, Caetano Veloso com seus filhos Moreno, Zeca e Tom Veloso e do filho caçula de Fela Kuti, Seun Kuti & Egypt 80 com participação de IZA.

Outros artistas que já confirmaram presença são Aline Barros, Naiara Azevedo, Lucas Lucco, Anavitoria, Rincon Sapiência + ÀTTØØXXÁ, Ludmilla, Maria Rita, Criolo, Vitor Kley, Emicida, Karol Conka, Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), Preta Gil, Nação Zumbi, É O Tchan, Jojô Todynho, Céu + Tropkillaz, Angela Ro Ro, Baco Exu do Blues, Demônios da Garoa, Sepultura e Moraes Moreira.

E aí, ficou animado?