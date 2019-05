Jessie J anuncia seu terceiro show no Brasil, saiba mais!

08/05/2019 | 13:10



Boa notícia para os fãs de Jessie J! A cantora anunciou que fará o seu terceiro show no Brasil no dia 27 de setembro deste ano. Jessie se apresentará no Espaço das Américas, em São Paulo, e empolgará os fãs com os sucessos Flashlight, Bang Bang, Nobody?s Perfect e Masterpiece, além é claro de todos os hits dos dois primeiros álbuns, como Price Tag, Who?s Laughing Now, Wild e mais os sucessos do mais recente disco R.O.S.E, lançado há um ano, recheado de canções de empoderamento feminino e que fazem uma reflexão do mundo. Legal, né?

Atualmente, Jessie J está em Londres, na Inglaterra, participando do programa The Voice Kids como jurada técnica. Assim que as gravações do reality terminarem, a artista cairá na estrada em uma turnê que começará na Europa e, depois, virá para a América do Sul.

Abaixo, confira todas as informações sobre o show de Jessie aqui no Brasil:

Local: Espaço das Américas

Endereço: Rua Tagipuru, 795 ? Barra Funda

Data: 27 de Setembro de 2019 (sexta-feira)

Portas: 19h30

Jessie J: 21h30

Classificação Etária: 14 anos desacompanhados. Menores de 14 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Valores:

Pista Premium Inteira - 450 reais

Pista Premium Meia - 225 reais

Pista Comum Inteira - 210 reais

Pista Comum Meia - 105 reais

Mezanino Inteira - 480 reais

Mezanino Meia - 240 reais

Os ingressos começarão a ser vendidos já na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, a partir das dez horas da manhã no site Ticket360. Lá você também pode conferir pontos de vendas oficiais.