Madonna sai em defesa de Michael Jackson após acusações de abuso sexual: Pode provar isso?

08/05/2019 | 13:10



Madonna decidiu se pronunciar sobre o polêmico documentário Leaving Neverland, que mostra alegações de supostos abusos sexuais de Michael Jackson feitas por Wade Robson e James Safechuck. A cantora afirmou em entrevista para a Vogue britânica que acredita na inocência do astro, morto em 2009.

- As pessoas são inocentes até que se prove a culpa, justificou ela, que ainda não viu o documentário.

Ela continua:

- Eu não tenho uma mentalidade de linchamento, então, na minha opinião, as pessoas são inocentes até que se prove a culpa. Quando as pessoas me dizem coisas sobre alguém, minha atitude é perguntar: Você pode provar isso?.

Questionada como os dois rapazes poderiam provar o abuso sofrido quando ainda eram crianças, Madonna respondeu:

- Eu acho que seria uma recontagem dos eventos reais - mas, é claro, as pessoas às vezes mentem. Então eu sempre digo: o que as pessoas querem com isso? Há pessoas pedindo dinheiro, existe algum tipo de extorsão acontecendo? Eu levaria todas essas coisas em consideração.

Madonna e Michael, conhecidos também como rei e a rainha do pop eram amigos e foram juntos ao Oscar em 1991.

Desde o lançamento de Leaving Neverland, diversas informações a respeito foram noticiadas. Recentemente, foi descoberto que o diretor do documentário, Dan Reed, errou as datas dos acontecimentos retratados pelas supostas vítimas. Durante sua vida, Michael sempre negou acusações relacionadas. Que confusão, né?