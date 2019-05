Aleluia! Netflix anuncia, da melhor forma possível, que a nova temporada de Lucifer está disponível em seu catálogo; confira!

08/05/2019 | 13:10



Os fãs da série Lucifer podem preparar a pipoca para maratonar! A Netflix postou em suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 8, um vídeo caliente de Tom Ellis - que é quem dá vida ao Diabo na produção - para anunciar que os episódios da quarta temporada já estão disponíveis! No registro, que faz referência ao pecado original de Eva de acordo com a Bíblia, vemos o ator com um olhar bem 43 encarando a câmera enquanto morde uma maçã.

E é claro que um anúncio desses não iria passar batido! Os fãs, responsáveis por darem à produção uma nova chance, dominaram a internet - e o que não faltaram foram comentários maravilhosos:

Eu nunca mais vou comer uma maçã sem ficar pensando nisso...Obrigada.

Meu Deus, saiu Lucifer! Todos aqueles episódios me esperando. Netflix, sua maravilhosa, eu te amo! Obrigada por salvar minha semana. Adeus mortais porque chegou a hora de maratonar a quarta temporada Lucifer.

Siiim, eu esperei a noite toda e eu tenho duas provas amanhã, mas o Diabo me fez fazer isso. Estou certa?

Além do vídeo, outro detalhe interessante é o nome de um dos novos episódios: Salvem Lucifer. Para quem não está situado, a série era da Fox, foi cancelada e, após muitos pedidos, a Netflix comprou o direito da produção e lançou esta nova temporada com dez episódios. Seria o nome do episódio, então, outra homenagem aos fãs?

Você também está ansioso para conferir esta nova temporada?