Bolsonaro: investir no País é esporte de altíssimo risco dada a situação atual

08/05/2019 | 11:34



O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 8, que investir no Brasil "é um esporte de altíssimo risco" por causa da situação econômica ruim que o País enfrenta. Em um encontro com 25 governadores no período da manhã, ele pediu união para que o Brasil enfrente a crise.

"Temos que facilitar a vida de quem quer produzir e de quem tem coragem ainda de investir no Brasil, o que é um esporte de altíssimo risco dada a situação que temos agora", disse ele aos governadores.

O presidente ressaltou que é preciso avaliar o que se pode fazer para equilibrar as contas públicas. "Não podemos falar agora em ideologia, temos que ter um norte que sirva para todos nós. O governo está aberto aos governadores para o diálogo", comentou.

Bolsonaro defendeu ainda que é preciso ceder em determinados momentos para "ganhar lá na frente". "Se todos agirmos com esse espírito, Brasil sai da situação em que se encontra. Estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mas, se nós juntos dermos as mãos e focarmos no que interessa, nós podemos sair da situação em que nos encontramos", disse.