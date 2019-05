Liverpool avança à final em virada histórica

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 11:28



Os deuses do futebol capricharam ontem. Os milhares de torcedores que estiveram no Estádio Anfield e milhões que assistiram pela televisão testemunharam algo inimaginável. Após perder o primeiro duelo da semifinal da Liga dos Campeões por 3 a 0 para o Barcelona, semana passada, na Espanha, o Liverpool fez o que parecia impossível. Goleou por 4 a 0, reverteu a situação e decidirá o título contra Ajax ou Tottenham, que jogam hoje, às 16h (de Brasília) – os holandeses venceram o primeiro confronto, fora de casa, por 1 a 0.

A segunda maior virada da história da Liga – atrás apenas dos 6 a 1 do Barcelona diante do PSG, em 2017, depois de perder o jogo de ida por 4 a 0 – credenciou os ingleses à sua oitava final – tem cinco títulos, nas temporadas 1976–1977, 1977–1978, 1980–1981, 1983–1984 e 2004–05.

A façanha do Liverpool ganha ainda mais importância se levado em conta que os ingleses não tinham dois dos seus principais jogadores: Salah e Roberto Firmino, machucados. Mas tinham uma fanática torcida, que não desistiu um minuto do confronto.

Foram vários os candidatos a protagonistas da partida. Origi e Wijnaldum – que entrou no intervalo – fizeram dois gols cada, mas o goleiro brasileiro Alisson também merece uma estatueta pelas três grandes defesas no duelo.

Mas o que ficou marcado mesmo foi o quarto e decisivo gol. Alexander-Arnold aproveitou cochilo da zaga do Barcelona e cobrou escanteio rápido, rasteiro, e encontrou Origi, livre na área, para marcar.

Klopp, técnico do Liverpool, não tinha palavras para explicar o que aconteceu. “Os garotos são f..., mentalmente gigantes. É inacreditável! Eu não tenho ideia como eles (jogadores) fizeram isso.”