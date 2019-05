Lucro consolidado da Gerdau cresce 1% e soma R$ 453 milhões no 1º trimestre

08/05/2019 | 11:27



A Gerdau registrou lucro líquido consolidado de R$ 453 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando um avanço de 1% na comparação com o resultado líquido do mesmo intervalo do ano passado, de R$ R$ 448 milhões. A empresa divulgou ainda um lucro líquido consolidado ajustado, que contabiliza ganhos não recorrentes do primeiro trimestre do ano passado, com alta de 0,4%, mas que também somou R$ 453 milhões, porém elevou em R$ 6 milhões a base de comparação anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado somou R$ 1,552 bilhões no primeiro trimestre, representando uma expansão de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem Ebitda ajustado atingiu 15,5%, maior que o de um ano antes, de 14,3%.

Segundo a empresa, o desempenho do Ebitda ajustado melhorou em razão da desconsolidação de ativos, "o que demonstra o bem-sucedido plano de desinvestimentos nos últimos anos, além da melhor performance da ON América do Norte e das menores despesas com vendas, gerais e administrativas".

A empresa acrescentou que o Ebitda foi o melhor para os três primeiros meses do ano desde 2008.

A receita líquida atingiu R$ 10,026 bilhões, representando uma queda de 3,5% ante os três primeiros meses do ano passado.

As vendas de aço, em volume, recuaram 22,9%, enquanto a produção de aço recuou 19,7%.

O resultado financeiro líquido da Gerdau apresentou despesas de R$ 375 milhões, representando uma alta de 9,5%, impulsionado por gastos 269,2% superiores na linha de variação cambial, que inclui parcela do hedge de investimento líquido da companhia.