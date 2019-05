Gabardo analisa estreia de olho na sequência em casa

Da Redação



Depois da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Caxias, o momento do São Caetano é de observar virtudes e falhas que ocorreram na partida de domingo, no Rio Grande do Sul, válida pelo Grupo A-16. Pelo menos assim o técnico Luiz Gabardo pretende aproveitar os dias que antecedem o próximo confronto na competição, às 16h de sábado, diante do Cianorte-PR, no Estádio Anacleto Campanella.

“Junto com o nosso analista de desempenho, vamos estudar o próximo adversário. Pretendemos também verificar possíveis erros que tivemos contra o Caxias, e melhorar alguns aspectos. É necessário fazer isso para buscar o resultado no fim de semana”, afirmou o treinador.

Gabardo enalteceu pontos positivos no revés no Estádio Centenário. Aspectos esses que pretende observar novamente no confronto com os paranaenses.

“Gostei muito da nossa dedicação defensiva. Não oferecemos espaços para o Caxias criar as jogadas, que está acostumado a fazer, por exemplo. Gostei também da postura do nosso time, pois tentou buscar o resultado e não se entregou em nenhum momento do jogo”, explicou o treinador.

O duelo de sábado será o primeiro de dois que o São Caetano fará em sequência no Anacleto Campanella. Depois do Cianorte, o Azulão terá pela frente os catarinenses do Tubarão, no dia 18, no mesmo horário. Ocasiões em que os donos da casa esperam fazer valer o mando para buscar a liderança da chave ou ao menos a segunda posição, que também garante a classificação à próxima fase da Série D.

“Agora é preciso pensar nos dois jogos decisivos que teremos em casa”, destacou o zagueiro Sandoval, que iniciou a segunda passagem pelo clube no domingo.