Defesa sólida faz Verdão crer em liderança na Libertadores

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 11:11



O Palmeiras tem a chance de confirmar a liderança da Chave F da Libertadores hoje, às 21h30, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. Empate basta para consolidar a primeira colocação e manter os argentinos no segundo posto. Um dos motivos para acreditar que tal situação vá ocorrer é a solidez defensiva atuando em casa: nos últimos seis jogos na arena palestrina, o time não foi vazado nenhuma vez.

Seja com Gustavo Gómez e Luan ou Edu Dracena e Antônio Carlos (ou qualquer variação entre essas quatro peças), os comandados de Luiz Felipe Scolari se mantiveram sem ser vazados. E o paraguaio dividiu os méritos com os colegas do grupo todo.

Não é só o trabalho da defesa. É o trabalho dos meio-campistas e dos atacantes também. O principal é estar sempre ligado no jogo, entrar com a mentalidade de não tomar gol. Isso ajuda muito. Estamos muito contentes com o desempenho da defesa”, disse Gómez, que enxerga o Verdão bem “organizado”. “Todo jogador quer ganhar título. No ano passado conseguimos chegar à semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil assim, organizados taticamente. O Palmeiras está melhorando na posse de bola. É um time muito difícil para os adversários. Vamos brigar pela classificação na primeira colocação (da Libertadores). Começamos bem no Brasileiro e acho que estamos bem assim”, declarou.

Os desfalques de Felipão são Ricardo Goulart e Willian, entregues ao departamento médico. Os demais jogadores estão à disposição. Assim, fica a dúvida sobre a utilização da dupla titular ou reserva nas laterais.

CONTINUIDADE

O zagueiro paraguaio contou que a diretoria do Palmeiras encaminhou acordo com o Milan para comprá-lo em definitivo. Seu contrato de empréstimo vai até o fim de junho, mas Gómez demonstrou confiança de que o acordo terá desfecho positivo.

O defensor explicou que o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, lhe avisou sobre a negociação com o Milan. “Falei com o diretor Alexandre (Mattos) dois meses atrás, que já comunicou o Milan que ia comprar, que ia fazer uso da opção de compra. Fiquei muito tranquilo e feliz. O Palmeiras dá tudo e obriga o jogador a dar tudo de si”, disse.

O acordo prevê o pagamento de cerca de R$ 20 milhões pela aquisição do defensor, de 26 anos, que vive a expectativa de representar o Paraguai na Copa América, no Brasil. Nos últimos amistosos da seleção, o palmeirense foi o capitão paraguaio.