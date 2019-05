Disney divulga trecho inédito de 'Aladdin'

08/05/2019 | 10:32



A Walt Disney Studios divulgou cena inédita de live action de Aladdin e deixou os fãs do desenho ainda mais ansiosos para a estreia do filme, que está marcada para o dia 23 de maio, inclusive no Brasil.

A clássica imagem de Aladdin, interpretado pelo ator Mena Massoud, convidando Jasmine, papel da britânica Naomi Scott, para voar no tapete mágico foi divulgada nesta terça-feira, 7. A cena, intitulada "Whole New World", mostra o casal conversando na sacada do palácio. A convite de Aladdin, a princesa aceita dar uma volta no tapete voador para conhecer o mundo para além dos muros da residência real. Confira no endereço eletrônico a seguir: (https://youtu.be/DOXQGgAlA80)

A live action da Disney não inclui as canções da versão original. O gênio da lâmpada é interpretado por Will Smith. No início de maio, o ator participou de uma edição do programa The Tonight Show Starring, de Jimmy Fallon, e contou sobre a experiência de participar de Aladdin. Além disso, cantou um trecho da canção Friend Like Me, uma das favoritas dos fãs do desenho.