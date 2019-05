Realidade aumentada, Android Q e novo celular: veja as novidades do Google anunciadas ontem

Da Redação, com assessoria



08/05/2019 | 09:18

Ontem (7), foi realizada mais uma edição do Google I/O, conferência anual do Google para desenvolvedores. Durante o evento, Sundar Pichai, CEO do Google, mostrou que a missão da empresa não é mais apenas ajudar o usuário a encontrar respostas. Hoje, os produtos do Google ajudam pessoas do mundo todo a resolver uma série de questões do dia a dia.

Confira, abaixo, algumas das novidades apresentadas durante o I/O:

Novos controles de privacidade

Foram anunciadas uma série de ferramentas de privacidade e segurança em diversas plataformas e produtos do Google. Com as novidades, os usuários poderão ter mais controle e gerenciamento sobre os seus dados, ajudando-os a fazer as escolhas certas para eles. As ferramentas permitirão que os usuários acessem a sua conta Google de forma mais fácil na maioria dos produtos Google, gerenciem facilmente os seus dados na Busca, Mapas e Assistente, acessem apps do Google, como o Maps, no modo anônimo. Você pode conferir o anúncio completo aqui.

Android Q

O Android, presente em mais de 2,5 bilhões de dispositivos ativos no mundo, chegou à sua 10ª versão, que ganhou a letra Q. Além das quase 50 novas funções focadas em trazer proteções mais fortes de privacidade e segurança para o usuário, o Android Q é o primeiro sistema operacional a suportar a tecnologia 5G e também foi criado para possibilitar o potencial dos dispositivos dobráveis.

A nova função Live Caption usa o poder do machine learning para trazer mais acesso à mídia digital através de legendas para pessoas com deficiência auditiva. O Android Q vai trazer legendas automáticas em vídeos, podcasts e mensagens de áudio em qualquer aplicativo, sem precisar de conexão wifi ou uso de dados. Por fim, as Respostas Inteligentes estarão presentes direto nas notificações do sistema operacional, incluindo uma tecnologia de predição que antecipa seus próximos passos. Então, quando alguém te enviar um endereço, basta você tocar para abrir diretamente no Google Maps.

Nova geração do Google Assistente

A nova geração do Assistente ganhou um salto tecnológico que processa a fala no próprio aparelho em tempo real, mesmo sem conexão com a rede. Com isso, será possível realizar várias tarefas ao mesmo tempo, passando de um app para outro: criar um convite para um evento na agenda, acender a lanterna e ditar um e-mail, por exemplo. O Assistente de última geração estará disponível nos novos modelos de telefones Pixel ainda este ano. Confira todas as novidades do Google Assistente neste blog post.

Google Lens

Com o Lens, basta apontar a câmera do celular para um objeto e fazer uma pesquisa sobre aquilo que a lente (e você) ‘vê’. Em um restaurante, por exemplo, basta direcionar a câmera para o cardápio e o Lens consegue mostrar os pratos mais pedidos do menu. A ferramenta também é muito útil quando você está num lugar que não conhece bem, onde as pessoas falam um idioma que você não domina. Com a câmera apontada para o texto, o Lens mostra a tradução por cima das palavras originais – e é possível fazer isso em mais de 100 línguas.

A partir de agora, o usuário também pode apontar a câmera para um texto e o Lens lê as palavras em voz alta, mostrando cada uma, falando a respectiva pronúncia. É possível ainda clicar em qualquer palavra para ver sua definição. Por enquanto, este recurso está sendo lançado no Google Go – aplicativo de busca para smartphones simples, que custa cerca de 50 dólares.

Realidade Aumentada na Busca

Os novos recursos de Realidade Aumentada na Busca do Google acrescentam três dimensões aos resultados da pesquisa. É possível interagir com modelos digitais 3D de objetos, órgãos e espaçonaves, por exemplo. O usuário pode girá-los, aproximar e afastar a imagem, enxergá-los sobre objetos do mundo real e vê-los em proporção relativa a objetos conhecidos.

Family Link

O Google apresentou dois recursos no app Family Link, que estarão disponíveis ao longo das próximas semanas. O primeiro permite aos pais determinar limites de tempo específicos para diferentes aplicativos. A novidade vai ajudar as crianças a fazer escolhas inteligentes sobre o uso dos aparelhos. O segundo possibilita os pais a usarem o próprio aparelho para conceder mais tempo aos filhos, quando eles precisarem terminar alguma atividade ou dever de casa, por exemplo.

Pixel 3a: o novo smartphone do Google

Foi anunciado também o Pixel 3a, o novo smartphone do Google. Nos Estados Unidos, é possível comprar o novo Pixel 3a com tela de 5,6 polegadas por preços a partir de 399 dólares, e o modelo com tela de seis polegadas a partir de 479 dólares. O aparelho vem com entrada para fone de ouvido normal e chip Titan M, feito especialmente para esse modelo com o objetivo de proteger as informações mais importantes do celular. O Pixel 3a ainda não tem previsão de venda no Brasil.

Vitória brasileira

Traduzir o Português para a Língua Brasileira de Sinais já é realidade graças à Hand Talk Serviços LTDA. A empresa brasileira é uma das vencedoras do Desafio Google de Impacto em IA. O Google anunciou os 20 vencedores que irão dividir uma bolsa de 25 milhões de dólares oferecida pelo Google.org, além de crédito e consultoria do Google Cloud, orientações de especialistas em IA do Google, e um programa de aceleração criado sob medida pelo Google Developers Launchpad.

