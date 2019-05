Giovanna Ewbank fala pela primeira vez sobre polêmica com Marina Ruy Barbosa: - Ela me procurou um tempo depois de toda a confusão

08/05/2019 | 09:10



Se você pensa que todo o bafafá por conta da separação de José Loreto e Débora Nascimento acabou, está muito enganado. Depois de Marina Ruy Barbosa, que foi apontada como pivô da separação do casal, abrir o coração sobre o que aconteceu e até revelar que teve crise de ansiedade por conta de toda a história, agora foi a vez de Giovanna Ewbank falar pela primeira vez sobre o caso que também teve o seu nome envolvido.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a atriz e apresentadora, mulher de Bruno Gagliasso, contou como viu seu nome citado na mídia por diversas vezes como um dos nomes principais de toda a polêmica que envolveu a tal separação. Tudo por cor conta de um unfollow em Marina Ruy Barbosa, de quem é madrinha de casamento, o que resultou em verdadeiras torcidas organizadas na internet e entre os fãs das duas, os quais ficaram divididos entre Giovanna e Marina.

E sabe como tudo foi resolvido? Ela explicou:

- Marina me procurou um tempo depois de toda a confusão. Estávamos ambas fragilizadas com tantos ataques por conta de fakenews. Combinamos de nos encontrar para conversar quando estivéssemos mais calmas e, em dado momento, isso aconteceu e pudemos conversar. O que eu mais queria é que todos ficassem bem e resolver nossas questões como mulheres maduras e dispostas a olhar uma para a outra. A conclusão é que evoluímos e que na vida nada é por acaso. Marina e eu já nos encontramos e nos desencontramos muitas vezes e sempre tivemos carinho e respeito mútuo. E assim segue sendo nossa vida real ? e não a virtual. E esta é a primeira vez que falo sobre isso porque precisei de distância para compreender o que acontecia e porque todas as pessoas envolvidas ou que foram envolvidas são humanos, repito. Com ações e reações humanas, que só acontecem quando pessoas nutrem carinho entre si. Marina e eu nos resolvemos por esta razão e porque sabemos que há muitas verdades criadas e poucas verdades reais. Posso dizer a minha verdade: fui uma das últimas pessoas a saber da história e quando ela tomou uma proporção maior, com acusações falsas de que eu teria qualquer papel nisto fiquei muito mal. Era um momento difícil em casa, envolvia saúde, e eu tinha que dar atenção ao meu marido e a minha família.

Sobre todo esse turbilhão, ela desabafou falando o saldo que tirou de toda a história:

- O saldo todos nós sabemos: a vida real é bastante diferente da virtual e acredito que temos que repensar cada dia mais o uso das redes sociais. Esse caso nos mostrou que as pessoas estão muito focadas em observar as outras e falar sobre suas vidas e sentimentos sem qualquer responsabilidade. Fui uma das pessoas envolvidas nesse mar de fofoca e em nenhum momento fiz qualquer movimento que pudesse prejudicar alguém. Todos nós sabemos que, no fundo, relações não podem ser analisadas por uma foto, um follow ou um unfollow. A vida online não representa 10% de nossas vidas reais, que também são cheias de fragilidades, inseguranças, decepções? A internet tem o lado legal de aproximar pessoas, mas também criou um tribunal pesado. Além disso é preciso lembrar que somos humanos e humanos, eu ou você, erramos e acertamos. E evoluímos, sempre. E, claro, diria às pessoas que não acreditem em tudo que leem ou veem porque, como já disse, a vida precisa ir além das nossas telas de celular, a gente precisa é de afeto e não de like, unfollow ou follow.

Bastante exposta na internet, uma vez que ela mostra boa parte de sua intimidade e de sua família nas redes sociais, além de manter um canal no YouTube, ela ainda falou se acha que poderia de alguma maneira se preservado mais:

- Algumas pessoas que acompanham redes sociais acabam criando uma realidade paralela e a tomam como verdade. A partir disso criam julgamentos inimagináveis para histórias que, de fato, não conhecem. Isso é muito negativo para a vida online e para a real de todos os envolvidos. Eu aprendi muito com isso.

Saindo um pouco deste assunto e falando sobre a sua família, Giovanna ainda comentou sobre a filha Titi, que completa 6 anos de vida em breve. Por conta disso, a apresentadora avaliou como foram esses últimos anos com a presença dela em sua vida, uma vez que ela adotou a pequena na África:

- Minha filha mudou completamente a minha vida e visão de mundo. Ela é a grande razão do meu viver, ela estando bem e feliz eu também estarei. A maternidade nos transforma de uma maneira única, nós, mulheres viramos leoas, seguras, fortes? É algo que vem da natureza. Não consigo imaginar a minha vida sem a sua chegada.

Se ela e o Bruno estão planejando adotar outra criança ou planejam ter filhos de maneira natural? Ela também responde:

- Aprendi na vida que palavras biológico ou natural não fazem diferença quando ser mãe é a realização de amar incondicionalmente, criar, proteger e educar alguém. Com isso esclarecido, a resposta é sim! Queremos ter mais dois filhos, mas no tempo de Deus, como e quando ele quiser! (risos)

Será que em breve teremos novidades na família?