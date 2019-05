Nas mãos dos vereadores

Do Diário do Grande ABC



Para quem defendia solução contundente para o crônico problema no abastecimento em Santo André, como este Diário fez no domingo neste mesmo espaço, não surpreende a proposta enviada ontem pelo governo Paulo Serra (PSDB) à Câmara. A administração propõe entregar à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) a distribuição de água e a coleta de esgoto em troca do perdão da dívida de R$ 3,4 bilhões, passivo monstruoso que, na prática, impede qualquer investimento da autarquia municipal há 20 longos anos.

Ao pedir autorização aos vereadores para transferir à Sabesp, empresa de capital misto controlada pelo governo do Estado, a responsabilidade pela entrega da água, além da coleta e do tratamento de esgoto, Paulo Serra encontra saída exequível para solucionar grave distúrbio administrativo em plena época de recursos escassos causada pela grave crise financeira enfrentada pelo Brasil. É a tal criatividade exigida dos gestores públicos em época de vacas magras.

Protocolado ontem na Câmara, o projeto agora aguarda a avaliação parlamentar. Espera-se que os vereadores compreendam a importância do momento e o tamanho do desafio que têm pela frente. Todos, ou a maioria deles, podem entrar para a história como responsáveis por livrar Santo André de um dos gargalos que mais incomodam os moradores. Isso sem abrir mão da responsabilidade compartilhada de defender os interesses dos moradores. Aprimoramentos ao texto original, se for o caso, serão bem-vindos.

A missão cabe também à oposição, o que inclui os vereadores do PT. Seria, aliás, uma oportunidade de ouro para corrigir erro causado pela legenda no passado. Afinal, como se sabe, foi no governo do Partido dos Trabalhadores, gestão do prefeito Celso Daniel, ainda na década de 1990, que o município decidiu deixar de pagar o valor integral pelo litro de água fornecido pela Sabesp ao Semasa, decisão que está na origem da dívida bilionária que há duas décadas trava a modernização dos serviços de saneamento em Santo André.