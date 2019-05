Onde tomar os melhores chás da tarde em Londres

Redação



08/05/2019 | 08:18

Quem vai ou pretende ir à capital do Reino Unido pode aproveitar para conhecer as principais atrações da cidade. Além disso, o viajante pode aproveitar para experimentar alguns dos melhores chás da tarde em Londres.

O chá da tarde, que é um dos hábitos mais tradicionais de toda a Grã Bretanha, começou com a realeza no século 19 e se espalhou por todo o país desde então.

A agência de viagens Interpoint Viagens & Turismo indicou os 5 melhores hotéis de Londres para se ter um autêntico “Royal Afternoon Tea”. Confira:

Conheças os 5 melhores chás da tarde em Londres

Shangri-La Londres

Divulgação Opções de comida em Londres

Para celebrar a chegada do bebê do duque e da duquesa de Sussex, e de quebra comemorar o Dia das Mães, o Shangri-La Londres criou o Royal High Tea, disponível apenas até 12 de maio. O hotel está situado em dezessete andares dos 95 do edifício mais alto da Europa, chamado The Shard,

O menu do chá da tarde inclui uma seleção de bolos e doces britânicos, sanduíches com recheios (como o Wiltshire Ham), presunto curado à moda e levemente defumado, Piccalilli, além de biscoitos recém assados. Além disso é possível provar os chás, como o Beautiful Skin Tea, com flor de sabugueiro e toques de rosa, e o China White Monkey, que conta com toques de mel.

O programa será servido no restaurante TING, com vistas deslumbrantes dos pontos turísticos mais emblemáticos de Londres. Para as mamães que desejam celebrar a própria maternidade, o empreendimento contará ainda com uma programação especial com temática real, como o “The Little Prince” e o “Rock-A-Bye Baby”, além de oferecer um presente surpresa para as mulheres grávidas.

The Savoy

Divulgação Vista do hotel

Erguido às margens do Rio Tamisa e famoso pela sua hospitalidade, o The Savoy é mais uma opção para quem quer desfrutar desse costume tipicamente inglês. O hotel serve o famoso chá da tarde desde 1889, ano em que foi inaugurado. No cardápio, há uma grande variedade de chás JING, sanduíches, scones caseiros com creme e geleia e bolos exclusivos.

Vale destacar a ambientação do chá, que é realizado no Thames Floyer, o coração do The Savoy, onde há uma cúpula de vidro com vista panorâmica e piano.

Claridge’s

Divulgação Vista do Claridge’s em Londres

Cravado no coração de Mayfair, o Claridge’s é um ícone art déco e um símbolo de elegância atemporal.

Operando desde 1850, o hotel se destaca tanto pelo seu design glamouroso quanto pelo serviço e pelas refeições inspiradoras – caso do chá da tarde, que combina uma variação de doces e salgados

Entre os ingredientes utilizados pelo hotel, figuram especialidades britânicas, como salmão escocês escalfado e doces da estação, variáveis conforme o período.

The Ritz London

Divulgação The Ritz London é opção de lazer em Londres

No The Ritz London, a melhor das tradições britânicas é elevada a um novo patamar. O hotel é único de todo o Reino Unido a ter um profissional Certified Sommelier Tea, que viaja ao redor do mundo para várias plantações de chá em busca de novos sabores e aromas.

No cardápio há 18 opções de folhas soltas de chá para escolha. Para comer, uma seleção de sanduíches, scones com creme coalhado da Cornualha e conserva de morango, além de uma grande variedade de bolos e biscoitos.

Tudo isso em um ambiente charmoso e elegante, na presença de um conjunto musical, que consiste em pianista e harpista.

The Connaught

Divulgação Chá da tarde encanta turistas

Os hóspedes do The Connaught são atraídos pelo restaurante Jean-Georges, anexo ao hotel. Repleto de estilo, energia e charme, o espaço é ideal para refeições descontraídas e diárias, desde os cafés da manhã aos tradicionais chás da tarde.

Entre as iguarias servidas e preparadas pelo restaurante, vale destacar os sanduíches caseiros com combinações britânicas e toques do sudeste asiático.

Mandarin Oriental Hyde Park London

Divulgação Vista do hotel em Londres

Com vista para o Royal Park e próximo dos monumentos mais famosos de Londres, o Mandarin Oriental Hyde Park London é um refúgio de todo o burburinho da cidade e a base perfeita para explorar a capital britânica. Um bom jeito de conhecer o local é tomando o chá da tarde no The Rosebery, restaurante anexo ao hotel e um dos destinos mais elegantes da cidade.

Com uma extensa seleção dos melhores chás de todo o mundo, incluindo o Oriental Afternoon Blend, o Orange Pekoe do Siri Lanka e o Golden Monkey Leaf, da China, o hotel oferece um cardápio bastante atraente.

