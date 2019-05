Sto.André registra duas mortes no trânsito em 6 horas

Bia Moço

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 08:30



Duas pessoas morreram, ontem, em acidentes de trânsito em Santo André. Por volta das 16h30, um homem – João Francisco da Silva, 45 anos, – foi atropelado enquanto realizava trabalho de poda em canteiro na Avenida dos Estados, no bairro Santa Terezinha. Mais cedo, perto das 10h15, uma mulher de 75 anos – Joana Lourdes Fabri Agatte – perdeu a vida após se envolver em acidente de trânsito no cruzamento das ruas Carijós e Baependi, na Vila Alzira.

Conforme testemunhas, o homem foi atropelado por um Hb20 que foi atingido por um caminhão. O veículo pesado perdeu o controle quando estava na faixa da esquerda da Avenida dos Estados, atravessou até bifurcação perto da Praça Cecília Meirelles, à direita, atingindo o automóvel, que foi arremessado por cerca de 20 metros e atingiu Silva.

No caso da Vila Alzira, a vítima chegou a ser encaminha ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, ônibus da viação União Santo André bateu em veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor cinza, conduzido por Joana. Segundo o motorista do coletivo, que não quis se identificar, a mulher “avançou o cruzamento sem olhar”– o ônibus iria no sentido Centro.

Comerciantes reclamaram que o local é perigoso e que colisões entre veículos são comuns. “Sempre tem acidentes aqui neste cruzamento. A via representa risco”, disse o borracheiro Valmir Donizete Bertoletti, 52. Outro comerciante, Roberto Santateli. 44, acredita que uma lombada eletrônica ou um radar resolveria o problema.