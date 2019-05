FSA anula parcialmente concurso que aprovou Milreu em 1º lugar

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 08:15



A FSA (Fundação Santo André) informou, na noite de ontem, que anulou parcialmente o concurso público que aprovou em primeiro lugar, em etapa preliminar, o então reitor Francisco Milreu. Segundo o comunicado, apenas o provimento para o cargo de professor de pesquisa operacional foi extinto – o agora ex-reitor acertou 19 das 20 questões. As demais aprovações estão mantidas. No total, 108 pessoas se inscreveram para atuar em 25 cargos – são 16 vagas mais 26 para cadastro reserva.

O Diário denunciou em 23 de março que Milreu havia sido aprovado em certame realizado pela própria instituição. À época, especialista em direito empresarial apontou que a participação do reitor na disputa era imoral. Entre as várias situações controversas do concurso, o prazo para inscrição foi de apenas sete dias, entre 14 e 20 de março, enquanto os concursos realizados anteriormente e posteriormente a este davam 30 dias de inscrição.

Sobre a banca examinadora – que deveria ser composta por, pelo menos, um doutor e um integrante externo à instituição –, o edital previa que estariam sob suspeição ou impedidos os integrantes que tivessem “vínculo pessoal, profissional ou acadêmico com qualquer candidato cuja inscrição haja sido deferida”. Milreu era o reitor e, portanto, mantinha vínculo com os integrantes da comissão, que fazem parte da FSA. Rodrigo Cutri, à época vice-reitor, afirmou que o regramento interno da instituição prevê que todos os integrantes da banca sejam substituídos no caso de impedimento geral. Essa informação não consta no edital.

Na ocasião, em nota enviada à equipe de reportagem, a instituição sustentou que, como qualquer cidadão habilitado, o professor Francisco Milreu poderia participar do certame. “Uma vez que as aulas foram para concurso externo, ele pode participar, visto que a atribuição de aulas somente pode se dar por concurso”, dizia o comunicado. Após a denúncia do Diário, o Ministério Público instaurou inquérito civil, no fim de março, a fim de apurar possíveis ilegalidades no concurso.

Agora, no entanto, a FSA alegou que “após o exame dos expedientes documentais relacionados à realização de concurso público edital 002/19 (…) houve por bem anular parcialmente o certame”. Contrariando o que tinha sido defendido pela instituição anteriormente, o comunicado segue explicando que “a anulação parcial do certame decorre do fato de o reitor, à época, professor doutor Francisco José Santos Milreu haver aberto o concurso público e, posteriormente, participado do mesmo, o que contraria os ditames do princípio da impessoalidade, como tal previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal da República”.

A anulação parcial do concurso ocorre um dia depois de a FSA anunciar a destituição de Milreu do cargo de reitor. Conforme a instituição, sindicância atestou que o docente não se submeteu a concurso público para ingresso no centro universitário. Todos os profissionais da Fundação devem ser concursados.

A irregularidade também vinha sendo denunciada pelo Diário desde janeiro de 2018, tendo sida admitida pelo próprio Milreu em abril do mesmo ano e, posteriormente, negada pela instituição. A notícia de que o ex-reitor não era concursado, inclusive, motivou a instauração de sindicâncias internas que culminaram na demissão de mais de 40 docentes pela falta de documentos que comprovem o ingresso via certame.

Mudança pode inviabilizar CPI na Câmara Municipal

A anulação parcial do concurso público realizado pela FSA (Fundação Santo André) e que aprovou em primeiro lugar, em etapa preliminar, o então reitor Francisco Milreu, em março, pode inviabilizar a continuidade dos trabalhos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada no início de abril na Câmara de Santo André.

A investigação tinha dois objetivos: primeiro, apurar possível irregularidade na contratação do agora ex-reitor Francisco Milreu, já que havia suspeita de que não havia se submetido a concurso público e por isso, pela lei, não poderia ocupar o cargo. Com a anulação do seu contrato, anunciada na segunda-feira pela FSA, a irregularidade ficou comprovada.

Agora, a CPI se dedicaria à apuração das possíveis irregularidades no concurso público. “Queremos saber quem fez parte da banca examinadora do concurso e quem elaborou as questões para atestar a legalidade do certame”, afirmou a presidente da CPI, a vereadora Bete Siraque (PT). Com a anulação parcial do concurso, apenas para provimento do cargo de professor de pesquisa operacional, a investigação pode não ser mais continuada. Bete não foi localizada até o fechamento desta edição para comentar a decisão da Fundação Santo André.