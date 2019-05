Do Dgabc.com.br



07/05/2019 | 21:02



Após passagem de uma frente fria nas cidades do Grande ABC nesta terça-feira, o tempo continua instável nas cidades

do Grande ABC até o início desta quarta-feira.

O dia ficará com variação de nebulosidade e há previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã. Os ventos ficarão com intensidade moderada e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 22°C e mínima prevista de 16°C.