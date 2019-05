Rivellino é submetido a uma cirurgia no coluna, mas passa bem e tranquiliza fãs

07/05/2019 | 17:50



O ex-jogador Roberto Rivellino, de 73 anos, foi submetido a uma cirurgia na coluna nesta terça-feira, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas passa bem. O próprio ex-atleta publicou uma mensagem em sua rede social para tranquilizar os seus fãs e para agradecer aos médicos que realizaram a operação, que foi bem-sucedida.

Campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1970 e ídolo do Corinthians e do Fluminense em sua trajetória profissional, Rivellino fez a seguinte publicação em sua página no Instagram: "Obrigado de coração a esses dois anjos da guarda: Dr. Guilherme e Dr. Arthur, além de toda equipe do Einstein, sem exceção. Vocês são seres humanos especiais. Agradeço ao carinho dos amigos e da minha família. Agora é paciência, foco na fisioterapia e voltar à rotina normal. #gratidão #vidaNaReal".

A mensagem foi ilustrada com uma foto do ex-atleta ao lado dos médicos no Einstein, hospital do qual o ex-meio-campista deverá ganhar alta nos próximos dias. Em outra publicação divulgada em uma rede social, o programa Cartão Verde, da TV Cultura, do qual Rivellino faz parte como comentarista, também celebrou a recuperação do ídolo. "Nosso Riva está bem e se recuperando para logo voltar a campo! Estamos juntos!", escreveu, por meio de sua página no Twitter.

Além de ter ajudado o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial em 1970, Rivellino foi convocado para os Mundiais de 1974 e 1978 e vestiu por 122 vezes a camisa da seleção, entre 1965 e 1978. Em sua carreira de clubes, ele defendeu o Corinthians entre 1965 e 1974 e depois atuou pelo Fluminense de 1975 a 1978, antes de encerrar a sua trajetória nos gramados pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre 1979 e 1981.