Paulo Serra apresenta acordo com Sabesp para zerar dívida

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



07/05/2019 | 16:36



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), protocolou na tarde desta terça-feira (7) projeto de lei pedindo autorização da Câmara para firmar parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) com o objetivo de zerar a dívida de R$ 3,4 bilhões que a estatal cobra da cidade pelo pagamento incompleto da tarifa de água comprada no atacado.

O texto prevê serviço compartilhado entre Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Sabesp e Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo). O acordo envolve contrato de 40 anos, sendo a Sabesp responsável pelo serviço de oferta de água e coleta de esgoto. Há projeção de investimento para melhoria da rede de água do município – a estimativa da administração de Paulo Serra é obter até R$ 700 milhões para obras.

“Com a presente concessão haverá a suspensão dos pagamentos da dívida bilionária do Semasa perante a Sabesp e o valor da dívida será progressivamente abatida durante a execução do contrato, de modo a regularizar o passivo do município, que impacta diretamente na execução orçamentária, compreendendo grande parte da receita corrente líquida com pagamento de precatórios”, justificou o chefe do Executivo.

Ainda no projeto, Paulo Serra assegura que o Semasa seguirá existindo, cuidando do serviço de varrição, destinação de lixo e gestão ambiental.

A dívida de Santo André com a Sabesp remonta decisão da década de 1990 do então prefeito Celso Daniel (PT, morto em 2002), de não pagar integralmente o valor cobrado pelo metro cúbico de água adquirida junto à estatal paulista. A empresa estadual ingressou na Justiça contra o município e ganhou as ações, fazendo com que a dívida virassem precatórios. Atualmente o passivo está em R$ 3,4 bilhões.