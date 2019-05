Anitta revela que está viciada em Power Couple Brasil

07/05/2019 | 16:10



Você não perde um dia de Power Couple Brasil? Pois Anitta também não!

No Stories do Instagram, a cantora contou que está assistindo o reality, apresentado por Gugu Liberato:

A diversão de eu assistir esse negócio de Power Couple. Eu nunca tinha visto, aí vi que a Nicole [Bahls] está. (...) Que maravilhoso! Eu não paro de ver, os casais brigando. Primeiro que eu tenho que arrumar um par pra ir pra um programa desse.

Mais gente como a gente ainda, ela contou que imagina como se comportaria lá dentro:

Se tivesse uma prova da organização eu já não ganhava essa prova. Ah, mas eu estou amando. Vendo os vídeos do novo, do velho, estou me divertindo, me colocando [no lugar dos confinados] pensando eu fria e calculista nas provas.