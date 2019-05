07/05/2019 | 16:10



Existem algumas consequências de ser filho de famoso e João Guilherme, filho do Faustão, sabe muito bem disso! O jovem de 15 anos de idade, que é super parecido com o apresentador, postou uma foto no Instagram curtindo uma festa com os amigos e os internautas não perdoaram e brincaram com o rapaz utilizando o famoso bordão do global.

Nos comentários, vários seguidores escreveram:

Olokinho, meu!

Um outro fã comentou:

Explosão de oh louco!