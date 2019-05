Protesto marca julgamento de motorista que matou casal de jovens em São Caetano

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



07/05/2019 | 15:47



O primeiro dia do julgamento do estudante Flavio Boscolo Rodrigues Prata, 23 anos, responsável pelo atropelamento que causou a morte de um casal de jovens, em São Caetano, no fim de março, ocorre sob forte manifestação de familiares e amigos das vítimas.

Grupo formado por 50 pessoas ocupa desde às 14h a portaria central do Fórum da cidade para protestar e pedir a condenação do acusado. A audiência para apreciação do caso está prevista para começar às 15h.

Detido em flagrante, Boscolo é acusado de cometer crime de trânsito por atropelar, no dia 30 de março, os jovens Victor Vieira da Silva, 20, e Gloria Ketheleen Oliveira Costa, 17. O casal, que estava numa moto no momento do acidente, morreu no próprio local da batida, na Avenida Guido Aliberti, próximo ao Instituto Mauá de Tecnologia.

Os corpos das vítimas foram encontrados a cerca de 30 metros de distância da moto, o que, segundo testemunhas, teria sido consequência da alta velocidade do veículo do acusado. Depoimentos de pessoas que presenciaram o acidente apontam que o motorista estava acima de 50 km/h limite permitido na via.

Segundo a Polícia Civil, o acusado que teve apenas pequenas lesões estaria com sinais de embriaguez durante a ocorrência, mas se recusou a fazer o teste.

“Não foi um crime de trânsito. Ele estava alcoolizado e sabia o que estava fazendo tanto é que seu veículo era turbo, ou seja, preparado para andar em alta velocidade”, alega Paulo Vieira Ferreira, 44, pai do Victor que no momento do acidente prestava serviço de entrega de alimentos.

Bastante emocianada, a doméstica Maria Gilda de Oliveira Santana, 52, mãe da Glória, afirmar querer apenas Justiça. “Minha filha estava cursando o primeiro ano de Direito. Tinha uma vida pela frente que foi interrompida por uma imprudência. Quero apenas a Justiça. Se ele bebeu e matou esses jovens que responsa por isso. Afinal, minha filha nunca mais irá voltar”.

Familiares do acusado acompanharam de perto o protesto. Segundo o irmão da acusado, que preferiu não se identificar, eles aguardam que a Justiça mantenha a decisão de crime de trânsito. Após ficar 30 dias presos, Bôscoli foi solto no fim do mês passado após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) aceitar o pedido de habeas corpus.

A previsão é que o julgamento tenha encerramento no fim do dia.