Gómez afirma que Palmeiras negocia com o Milan para contratá-lo em definitivo

07/05/2019 | 15:37



O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, contou nesta terça-feira que a diretoria do clube encaminhou recentemente um acordo com o Milan, da Itália, para comprá-lo em definitivo. O contrato de empréstimo do defensor vai até o fim de junho, mas o paraguaio demonstrou confiança, durante entrevista coletiva, de que o acordo terá um desfecho positivo.

Gómez explicou que o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, lhe avisou sobre a negociação com o Milan. "Falei com o diretor Alexandre dois meses atrás, que já comunicou o Milan que ia comprar, que ia fazer uso da opção de compra. Fiquei muito tranquilo e feliz. O Palmeiras é uma equipe que dá tudo ao jogador e obriga o jogador a dar tudo de si. Vou ser muito feliz no Palmeiras", disse o zagueiro.

O acordo prevê o pagamento de cerca de R$ 20 milhões pela aquisição do defensor. Gómez tem 32 jogos e cinco marcados pelo Palmeiras. O defensor completou 26 anos na última segunda-feira e tem a expectativa de no próximo mês representar o Paraguai na Copa América, no Brasil. Nos últimos amistosos da seleção, em março, nos Estados Unidos, o palmeirense foi o capitão da equipe.

O jogador destacou que o possível acordo entre Palmeiras e Milan lhe deixa satisfeito, principalmente por ter cativado desde a chegada ao clube, em julho do ano passado, uma boa relação com o torcedor. "Eu agradeço muito o carinho do torcedor, trato de fazer no dia a dia o melhor para o Palmeiras. Agradeço muito a ajuda dos companheiros, do treinador e da comissão. Isso ajuda muito na minha adaptação", afirmou.