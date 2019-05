Belmond Copacabana Palace vai ter brunch especial de Dia das Mães

Leo Alves



Para as famílias que desejam celebrar o Dia das Mães com algo diferente, o restaurante Pérgula, do Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, vai ter uma programação especial. O hotel vai preparar um brunch neste domingo (12/5) para hóspedes e visitantes.

À beira da piscina, o buffet assinado pelo chef da casa, Filipe Rizzato, conta com pães produzidos no hotel, estação de frios, saladas, pratos quentes variados e sobremesas. Entre as opções do buffet frio, é possível desfrutar do salmão gravlax da casa, tartar de mignon com azeite trufado e ovas de Mujol, salada de quinoa com legumes, além do atum grelhado.

Entre os pratos quentes, os destaques são o filé Wellington, a cavaquinha na brasa com manteiga de ervas e o camarão empanado no coco.

Brunch de Dia das Mães

O brunch de domingo vai ter a participação especial dos outros dois restaurantes do hotel, o MEE e o Cipriani. Uma estação para cada um deles será montada no local, onde serão preparados alguns dos carros-chefes dos cardápios. Para acompanhar, o cliente poderá experimentar o espumante do Copa, nas versões brut ou rosé, além de drinques como Mimosa, Aperol Spritz e Bloody Mary.

O Spa do Belmond Copacabana Palace também preparou uma promoção especial para o Dia das Mães. Até sexta-feira (10/5), quem comprar três massagens relaxantes vai ganhar mais uma de cortesia. O espaço é aberto também para não hóspedes, e oferece mais de 20 tratamentos, de massagens rápidas a rituais completos.

Serviço

Brunch Dia das Mães 2019

Restaurante Pérgula – Avenida Atlântica, 1.702 (Belmond Copacabana Palace).

Reservas pelo telefone: (21) 2548-7070.

Domingo, 12 de maio, das 13h às 16h.

Preço por pessoa: R$360 + taxas

Spa

Avenida Atlântica, 1.702 (Belmond Copacabana Palace)

Telefone para reservas: (21) 2548-8744.

Horário de funcionamento: diariamente das 7h às 22h

