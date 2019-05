Isabel Hickmann revela que filho fará cirurgia em dois meses para corrigir lábio leporino e desabafa: - Me senti muito culpada

07/05/2019 | 13:10



Isabel Hickmann abriu o seu coração em uma entrevista para o canal no YouTube da irmã Ana Hickmann. No vídeo, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 6, a modelo relembrou como foi a descoberta do lábio leporino do primeiro filho, Francisco, detalhes sobre a gestação, além de revelar que o pequeno irá passar por cirurgias corretivas.

- Eu descobri com 21 semanas de gestação. Já poderia ter visto com 13 semanas, que é quando a gente faz o primeiro exame morfológico. Mas não apareceu porque eu estava com gases, mas por um lado foi até bom. Se fosse em 13 semanas, eu teria que esperar muita coisa para saber de formação de cérebro e formação.

E continua:

- Muitas vezes o lábio leporino está relacionado com alguma síndrome. Não é o caso dele. Com 21 semanas, pude descartar tudo isso. Foi no momento o meu conforto: ele tem saúde. Me agarrei a isso. Fiquei apavorada quando soube. Fiquei em choque por uns três dias e me sentindo culpada, porque podem ser questões ambientais como remédio, cigarro... Passou tudo na minha cabeça. Me senti muito culpada, relembra.

A modelo contou que passou por uma experiência não muito boa ao procurar um especialista que a deixou ainda mais apavorada.

- Eu fui em outro fetologista. Serviu só para me apavorar um pouco mais. Ele disse que o meu filho não mamaria no peito de jeito nenhum, mamadeira com sorte, e que tinha que me preparar para o conta gotas. Perdi meu chão, só chorava.

Porém, com Francisco não foi assim e o menino mama no peito da mãe normalmente. Isabel, por fim, ainda revelou que o pequeno irá passar por algumas cirurgias corretivas em dois meses.

- O médico do Francisco tem o protocolo de operar depois dos seis meses por causa de formação. A fendinha dele modificou. Meu maior medo é que ele sofra. Ele é lindo assim, se ele não precisasse passar por nenhuma cirurgia, estava ótimo assim. Mas é uma questão de qualidade de vida. Ele vai ter que passar por volta de quatro cirurgias, mas pode ser cinco, sete... Só vamos descobrir ao longo da vida. Ele tem acompanhamento com fonoaudiólogo desde agora.