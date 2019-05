Cantora Dido fará shows no Brasil pela primeira vez em novembro

07/05/2019 | 12:49



A cantora e compositora Dido anunciou que fará seus primeiros shows no Brasil em novembro. Ela começa a passagem pelo País por São Paulo, no dia 2, no Credicard Hall.

Depois, Dido vai se apresentar no dia 3 em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall BH; em Curitiba, no dia 6, no Teatro Positivo; e, no Rio de Janeiro, dia 8, no Km de Vantagens Hall RJ.

Britânica, que ficou seis anos sem mostrar discos e 15 sem sair em turnê, ela lançou em março deste ano o álbum Still On My Mind, sendo esse seu quinto disco, em 20 anos de carreira.

Dido surgiu nos anos 1990 e emplacou hits românticos como Thank you e White Flag.

SERVIÇO

SÃO PAULO | CREDICARD HALL

Data: Sábado, dia 2 de novembro de 2019

Local: Credicard Hall SP - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo (SP).

INGRESSOS: de R$ 200 a R$ 700.

Cartões de Crédito Credicard têm benefícios especiais

Capacidade: 4.057 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: Tickets For Fun

BELO HORIZONTE | KM DE VANTAGENS HALL BH

Data: Domingo, dia 3 de novembro de 2019

Local: Km de Vantagens Hall BH - Avenida Senhora do Carmo, 230 - São Pedro - Belo Horizonte (MG)

INGRESSOS: de R$ 350 a R$ 600.

Capacidade: 3.651 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: Tickets For Fun

CURITIBA | TEATRO POSITIVO

Data: Quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Local: Teatro Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido

Duração: Aproximadamente 1h40.

INGRESSOS: De R$ 270 a 720,00

Venda pelo site: Disk Ingressos

RIO DE JANEIRO | KM DE VANTAGENS HALL RJ

Data: Sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019

Local: Km de Vantagens Hall RJ - Rio de Janeiro - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca

INGRESSOS: R$ 260 a R$ 700.

Capacidade: 2.885 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Ingressos: A partir de R$ 130

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos.

13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.

16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: Tickets For Fun