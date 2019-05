07/05/2019 | 12:45



Um usuário de patinete elétrico foi atropelado na manhã desta terça-feira, 7, na Avenida Brasil, na zona oeste de São Paulo. O motorista do carro que atropelou o homem fugiu sem prestar socorro. O acidente ocorreu por volta das 5h30 na esquina da Avenida Brasil com a Rua Guadelupe, nos Jardins, uma região nobre da capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um sargento do Exército, foi socorrida ao Hospital do Exército. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do militar.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da Avenida Brasil e uma faixa da Rua Guadelupe foram interditadas temporariamente para o trabalho da perícia técnica.