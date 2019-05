Veja dicas para proteger crianças e adolescentes na internet

Beatriz Ceschim



Com a evolução da tecnologia, mais pessoas fazem uso de dispositivos, principalmente os jovens. Com o objetivo de gerar proteção para as crianças e adolescentes na internet, a ESET lançou o aplicativo de controle parental para Android, ESET Parental Control, projetado com o único propósito de proteger as crianças quando elas usam o smartphone ou Tablet.

Além disso, o 33Giga e a empresa separaram quatro dicas para prevenir os jovens de problemas no mundo digital. Confira.

Mantenha os dispositivos com software atualizado

As atualizações melhoram o funcionamento dos aplicativos, além de proteger os usuários de ameaças, como o malware. Esses ataques ocorrem porque ao não atualizar os apps, os pesquisadores de segurança podem descobrir as vulnerabilidades do aparelho e gerar falhas nos dispositivos.

Remova os elementos digitais que não são necessários

Manter itens inúteis nos aparelhos é desnecessário, já que consumem espaço nos dispositivos. A limpeza digital é algo essencial. Músicas, pastas, fotos e arquivos que não serão mais utilizados devem ser eliminados ou arquivados.

Seja criativo ao escolher senhas

Uma das maneiras de se prevenir de ataques cibernéticos é escolhendo senhas seguras. Além disso, é preferível fazer uso de senhas diferentes para cada site que você utiliza. Desse modo, se for hackeado em uma rede ainda pode salvar as outras.

Faça backup de todos os dados

Ao acessar os dados de outras pessoas, os hackers podem extorquir users. Com isso, a técnica de rasomware (bloqueamento do sistema do usuário, que pede dinheiro em troca do acesso) virou uma tendência muito comum. A solução fazer um backup das informações de tempos em tempos, assim terá uma cópia dos dados caso sofra um ataque.

