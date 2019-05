Após mentira e atitude questionável, Montalvão é desclassificado de O Aprendiz

07/05/2019 | 12:10



O episódio da última segunda-feira, dia 6, de O Aprendiz foi para lá de tenso. E tudo por conta de Montalvão, que acabou sendo desclassificado do programa. Não entendeu nada? A gente te explica! As duas equipes precisavam fazer uma ação para uma faculdade com o intuito de divulgar os cursos à distância da universidade, levando em conta também a criatividade. Por conta disso, a equipe Hashtag resolveu usar realidade virtual, mas para isso usou um discurso com mentiras e atitudes questionáveis.

Montalvão entrou em contato com a empresa de Ricardo Justus, que nesta prova era um dos conselheiros de Roberto, para conseguir uma parceria de realidade aumentada. No entanto, afirmou que o filho de Justus havia pedido para que a tal empresa participasse da ação, o que, na verdade, não aconteceu. Desta forma, a demissão de Montalvão foi atípica, já que Justus percebeu que uma regra do jogo foi burlada e tomou a decisão de desclassificar o participante ainda na primeira etapa da sala, já que o influenciador foi apontado por envolver o nome do conselheiro Ricardo em uma negociação.

Abalados, a equipe Hashtag ainda perdeu a prova e seguiu para a parte da demissão, tendo Karla como a segunda demitida da noite.

Eita, o fogo está pegando no reality, não é mesmo?