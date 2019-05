Brad Pitt sorri e desconversa ao ser questionado se voltará com Jennifer Aniston

07/05/2019 | 12:10



Brad Pitt teve uma reação bem sugestiva ao ser pego de surpresa por um paparazzo na última sexta-feira, dia 3! O fotógrafo questionou se Brad e Jennifer Aniston voltariam a ficar juntos - e o ator imediatamente abriu um sorriso sem graça e desconversou.

- Oh, meu Deus, suspirou o astro.

Depois da resposta, Brad entrou em seu carro e foi embora, desejando um bom dia ao paparazzo. Vale lembrar que os rumores de que ele teria se reaproximado da ex ganharam força desde que Jennifer terminou o seu casamento com Justin Theroux em fevereiro de 2018. De lá para cá, várias notícias surgiram, inclusive a de que Brad teria comprado de volta a casa onde viveu com a atriz e dado à ela de presente de aniversário. Uma baita lembrancinha, hein?