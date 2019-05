Em Power Couple Brasil, Lucas Salles faz pegadinha com Eliéser e eles acabam protagonizando barraco

07/05/2019 | 12:10



Desde que entrou na casa do Power Couple Brasil, o casal Lucas Salles e Camila Colombo está causando! Na última segunda-feira, dia 6, o confinamento ficou movimentado após o humorista, junto de Debby Lagranha, ter feito uma pegadinha com Eliéser, que não gostou nadinha da situação!

Lucas usou um abajur como mega fone e, com a ajuda da produção do programa e de Debby, pediu para que Eliéser ficasse sem falar. Acreditando, o ex-BBB cumpriu a ordem enquanto Lucas ria bastante dele na beira da piscina. No meio da zoação, alguns participantes, que também estavam do lado de fora da casa, começaram a desconfiar que era mentira e, então, quando a verdade foi revelada, Eliéser e Kamilla ficaram muito bravos! Dando um sermão, o influenciador digital disse para Lucas:

- Agora você vai me ouvir. Eu não gostei. Não perdoo porque eu não gostou. Acabou. Tinha duas câmeras da produção aqui (que davam o tom de veracidade para a pegadinha) e eu não gostei. Você é o que você faz.

Kamilla complementou dizendo que, por causa de um episódio do Big Brother Brasil, este tipo de brincadeira era pesado:

- O que mexe com o outro... A gente já passou por isso em outro programa. Eu já sumi por dois dias na dispensa. Entrei lá e sumi. Isso não é uma brincadeira que se faça. O público votou para eu passar dois dias em um Spa. E ninguém da casa sabia. Sumi na dispensa. O Eliéser pensou que eu tivesse sido hospitalizada.

Ela continuou dizendo:

- Aqui na casa a gente está brincando em liberdade, todo mundo está brincando com todo mundo, mas quando passa do limite que a pessoa acredita... Na mesma hora em que vocês viram que ele acreditou já era para vocês terem falado: É mentira. (Mas) aí vocês deixaram ele avisar a casa toda, me deram o maior sustão.

E não foi só de polêmica que viveu a casa! Os concorrentes fizeram a primeira Prova dos Casais em que tiveram que cumprir um desafio que misturava escalada e rapel. Apesar de o maridão de Debby Lagranha ter chorado no desafio por ter medo de altura, quem acabou indo para a DR foram os casais Camila Colombo e Lucas Salles e Marcelo Tchakabum e Elaine. Enquanto o primeiro par acabou parando lá por ter feito o pior desempenho na prova, o segundo foi por ter tido o menor saldo do ranking da casa. Agora, os ganhadores da prova, Clara Maia e André Coelho terão que indicar um terceiro casal para a DR e os demais participantes irão salvar um dos três condenados.

Haja tensão, né? Quem você quer que saia?