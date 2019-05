Pais de Britney Spears brigam na justiça por controle sobre patrimônio e tratamento de saúde da cantora

07/05/2019 | 12:10



2019 não está sendo um ano fácil para Britney Spears. Após descobrir que seu pai estava doente, cancelar a turnê e se internar numa clínica para tratamento de saúde mental, agora a cantora enfrenta uma briga entre seus pais que pode chegar ao tribunal.

Jamie e Lynne Spears estão tendo algumas divergências em relação aos cuidados de saúde da filha e controle de todos os seus bens. Segundo o site TMZ, a mãe de Britney ficou muito abalada devido ao seu estado da saúde mental e não acredita que a estrela pop esteja recebendo o devido cuidado.

Pelo que parece, Lynne contou com a ajuda de uma amiga, que é esposa do governador da Louisiana, e juntas encontraram um advogado para cuidar do caso. Atualmente, Jamie é o tutor legal de Britney e há 11 anos tem total controle sobre seu patrimônio.

Fontes dizem que ela está em Los Angeles, Estados Unidos, com a filha que, supostamente, não está bem, mesmo tendo sido dispensada do centro de saúde mental. Porém, por meio de suas redes sociais Britney vem tranquilizando os fãs com postagens frequentes.