Acidente na Carijós deixa um ferido

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/05/2019 | 11:03



Atualizada às 11h27

Um acidente na rua Carijós, cruzamento com a rua Baependi, na Vila Alzira, em Santo André deixou uma mulher gravemente ferida. A vítima foi encaminha ao CHM (Centro Hospital Municipal), entretanto, a Polícia não informou sua identificação.

De acordo com testemunhas, por volta das 10h15 desta terça-feira (7), um ônibus da viação União Santo André bateu em veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor cinza, conduzido por uma senhora. Segundo o motorista do coletivo, que não quis se identificar, a mulher passou no cruzamento sem olhar, onde a preferencial era de quem seguia na direção do transporte público -- o ônibus iria no sentido Centro.

Comerciantes locais reclamaram à reportagem que o local é "perigoso" e costuma causar colisões entre veículos. "Sempre tem acidentes aqui neste cruzamento, a via representa mutio risco", disse o borracheiro Valmir Donizete Bertoletti, 52 anos.

Outro comerciante, Roberto Santateli. 44, disse que os acidentes são constantes. "Na minha opinião uma lombada eletrônica ou um radar resolveria esse problema", destacou.

A ocorrência será registrada no 3º DP (Vila Pires).

O Diário aguarda informações sobre o estado de saúde da vítima.

(Com informações de Maurício Silva )