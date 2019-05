O dever de informar

Do Diário do Grande ABC



07/05/2019 | 10:47



A Fundação Santo André comunicou no meio da tarde de ontem que o professor Francisco José Santos Milreu, que ocupava desde abril de 2018 o posto de reitor da instituição, foi destituído porque não conseguiu comprovar que havia sido contratado por concurso público, conforme determina a legislação brasileira. A medida confirma na íntegra o teor de reportagem deste Diário publicada em 17 de janeiro do ano passado, quando a irregularidade foi veiculada pela primeira vez, dando início à sindicância que culminou com a punição ao funcionário número um.

Fiscalizar o poder, em todo lugar que ele se manifeste, é uma das principais missões da imprensa livre. Exatamente por isso, países democráticos protegem com afinco o instituto da liberdade de expressão. Seus dirigentes e sua população sabem o quanto a informação correta e ética, exposta à luz do dia com responsabilidade, pode ajudar a sanear costumes e a moralizar procedimentos. Como bem dizia o juiz da Suprema Corte norte-americana Louis Brandeis (1856-1941), a luz do Sol é o melhor desinfetante.

O fim da gestão Milreu, infelizmente, não soluciona a grave crise enfrentada pela Fundação Santo André, que possui dívida milionária e sofre com a baixa atração de alunos em seus vestibulares. A saída do reitor sobre o qual recaíam inúmeras suspeitas, todavia, certamente pode contribuir para que a instituição recupere, ao menos em parte, a boa imagem que carrega desde que foi instituída, em 1962.

O resultado da sindicância da Fundação Santo André não altera em nada a postura do Diário. Seguidor fiel das regras elementares do jornalismo, cuja equipe checa à exaustão a veracidade das informações antes de publicá-las, o veículo de comunicação mais tradicional do Grande ABC não tinha nenhuma dúvida de que a investigação da FSA, feita de modo imparcial, conduziria ao desfecho ora anunciado. O leitor poderá constatar que a queda de Milreu não alterará a rotina do jornal, que julga apenas ter cumprido mais uma vez o seu dever, assim como sempre fez ao longo de sua jornada que, no sábado, chega a 61 anos.