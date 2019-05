Diretor de arte de 'Game of Thrones' minimiza copo de café em episódio

07/05/2019 | 10:41



O copo de café que foi esquecido em uma cena de Game of Thrones no último episódio ainda rendeu comentários. Depois de os fãs fazerem piada com o fato, o diretor de arte da série, a HBO e a própria rede Starbucks se manifestaram sobre o ocorrido.

Em e-mail enviado à revista Variety nesta segunda-feira, 6, Hauke Richter, que dirigiu a arte de GoT entre as temporadas quatro e oito, disse que ainda não tinha visto o episódio em questão.

Porém, ele observou que não é incomum que esses elementos equivocados acabem, de forma errada, no corte final de programas de televisão e filmes. "As coisas podem ser esquecidas no set", escreveu Richter. Ele disse que o erro do copo de café foi "tão fora de proporção (porque) isso não havia acontecido com Thrones até agora".

Na quarta temporada, imagens de Game of Thrones que mostraram Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) segurando um copo de café viralizaram em 2014. Mas, na verdade, eram cenas de bastidores e não apareceram na série.

No Twitter, a HBO fez piada com o copo de café esquecido. "Notícias de Winterfell. O café que apareceu no episódio foi um erro. Darnerys pediu um chá de ervas", escreveu o canal no Twitter ao publicar um GIF.