Policiais prendem dois homens durante furto em residência

07/05/2019



Policiais Militares do 41º Batalhão da 1ª Cia prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (6), dois homens que roubavam uma casa na Rua Osvaldo Cruz, na Vila Scarpelli, em Santo André. Jurandir Honorato Ferreira, 26 anos, e Vitor Coelho Fernandes, 45, foram encaminhados ao 1º DP (Centro) e indiciados por furto qualificado.

De acordo com os policiais, a equipe foi acionada durante a ocorrência, por volta da 1h. Ao chegarem no local, abordaram um dos ladões do lado de fora da casa que confessou o crime, entregando o colega que estava no interior da residência. Com eles a PM apreendeu ferramentas, fiação e chuveiro, além de cerâmica de vaso sanitário, entretanto, nenhum deles portava arma de fogo ou material ilícito.

A casa estava em reforma e não haviam moradores. A proprietária do local foi acionada.

Capitão Fernando, responsável pelo batalhão, informou que a equipe tem intensificado as rondas pela área de atuação, no Centro expandido, para coibir a ação dos criminosos. Na noite de domingo (5), a Força Tática prendeu mais dois homens que roubavam carro entre as Ruas São Francisco e Andradina, no Valparaíso.