Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto no próximo ano

Da ABr



07/05/2019 | 09:24



<EM>O Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto no primeiro semestre do próximo ano, disse ontem o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. O museu está fechado para reconstrução desde que foi atingido por um incêndio, em dezembro de 2015. A data exata para a reabertura do museu será anunciada em outubro.

<EM>Sá Leitão fez, na tarde de ontem, vistoria nas obras do museu, junto com representantes de empresas patrocinadoras. “Pudemos constatar que as obras estão no ritmo certo, no cronograma e serão concluídas, tudo leva a crer, no prazo, que é 31 de outubro deste ano. Uma vez as obras concluídas, temos um prazo estimado em torno de seis meses para a implantação do museu, com todo o revestimento, equipamentos e todo o material que será exposto. É um museu que tem muita interatividade e muito conteúdo audiovisual”, disse o secretário.

<EM>Os investimentos para as intervenções são estimados em R$ 80,9 milhões, sendo que um terço desse valor era referente ao seguro feito pelo museu e cerca de R$ 20 milhões, captados por meio da Lei Rouanet. “Parte dos recursos investidos aqui tem incentivo da Lei Rouanet. Outra parte é investimento direto ou investimento via seguro. Mas é claro que a Lei Rouanet é um instrumento importantíssimo de apoio”, disse Sá Leitão. <TL>