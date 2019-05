Dia das Mães: ar-condicionado e celular entram para a lista de presentes mais buscados

Da Redação, com assessoria



07/05/2019 | 09:18

O Dia das Mães será celebrado no próximo domingo (12). A data é considerada a segunda mais importante do calendário do varejo, perdendo apenas para o período do Natal com Black Friday. Mais uma vez, o presente que lidera o top 10 é o celular. De acordo com o Buscapé, eletrodomésticos também estão em alta, bem como o ar-condicionado.

“Com as temperaturas acima do esperado para este começo de outono, o ar-condicionado entrou no hall de presentes, assim como outros produtos de tíquete médio mais alto, como smartphones e produtos de linha branca. Mas o ranking mostra que presentes de menor valor, como livros e tênis também estão em alta”, afirma Fernando Lugó, head de Marketing do Buscapé.

Abaixo, confira o ranking dos produtos mais procurados no Buscapé:

1. Smartphone

2. TV

3. Geladeira/Refrigerador

4. Notebook

5. Máquina de Lavar Roupas

6. Fogão

7. Livros

8. Pneu para carro

9. Ar-condicionado

10. Tênis

