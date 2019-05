Madonna divulga turnê intimista em teatros

07/05/2019 | 09:00



Madonna anunciou que a turnê de seu novo álbum, Madame X, não passará por grandes arenas, como de costume, mas teatros da Europa e dos Estados Unidos. A série de apresentações começa no dia 12 de setembro no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova York. Em seguida, parte para Chicago, que recebe apresentações nos dias 15, 16, 17 e 21 de outubro.

A cidade de Los Angeles também está confirmada: Madame X será apresentado no The Wilternet entre os dias 12 e 17 de novembro. O site oficial da cantora informa que outras datas e cidades ainda serão anunciadas. Portugal, Inglaterra e França estão na agenda.

A venda de ingressos será realizada por meio do site oficial da cantora. Em um primeiro momento, fãs devem preencher uma solicitação online. O período para dar entrada no procedimento termina nesta sexta-feira, 10.

Fãs que tiverem seus pedidos aceitos receberão um e-mail de confirmação e informações sobre onde retirar os ingressos. Cada entrada virá acompanhada de uma cópia física do disco.

De acordo com o site oficial de Madonna, a opção por teatros permitirá performances ''raras e intimistas'', dando aos fãs a oportunidade de ver Madonna ''em um ambiente em que nunca a viram antes''.

Sucessor de Rebel Heart (2015), Madame X será lançado no dia 14 de junho. O nome do álbum foi anunciado em abril, no Instagram oficial da cantora. "Decidi chamar meu álbum de Madame X. Uma agente secreta viajando ao redor do mundo, trocando sua identidade, lutando por liberdade, trazendo luz a lugares sombrios", diz Madonna em vídeo publicado na plataforma.

Influenciado pelo tempo em que Madonna viveu em Lisboa, Portugal, o disco Madame X é uma coleção de 15 canções inéditas que remontam à intensa relação entre a cantora e a música e cultura latinas.

A primeira música de trabalho do disco foi Medellín, parceria com Maluma, que teve vídeo estreado mundialmente em uma live. Em seguida veio o single I Rise. Antes de lançar o disco completo, Madonna divulgará mais três músicas de trabalho: Crave, em 10 de maio; Future, no dia 17 do mesmo mês; e Dark Ballet, em 7 de junho.

Entre as colaborações do disco, estão Swae Lee, Quavo e Anitta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.