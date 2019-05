Arcebispo de Belo Horizonte é o novo presidente da CNBB

07/05/2019 | 08:36



O arcebispo de Belo Horizonte, d. Walmor Oliveira de Azevedo, baiano da cidade de Cocos, foi eleito nesta segunda-feira, 6, o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na 57.ª Assembleia do Episcopado.

Ele concorreu com o cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, e com o arcebispo de Porto Alegre, d. Jaime Spengler. Nesta terça-feira, 7, serão eleitos os dois vice-presidentes. D. Jaime elogiou a escolha e diz ter ficado feliz com o fato de não ter de assumir o cargo de tamanha responsabilidade. Doutor em teologia dogmática, d. Walmor foi transferido para Belo Horizonte em 2014. Homem de diálogo, sempre trabalhou em união com seus bispos auxiliares.

Após a eleição, d. Walmor falou aos jornalistas por cinco minutos, sem, contudo, conceder uma entrevista, que será realizada na sexta-feira com a posse de todos os membros da nova direção. Com a condição de não permitir perguntas, d. Walmor disse que aceitava a escolha de seu nome com simplicidade, humildade e principalmente com fé, "na certeza de que o caminho é longo". Sob sua direção, acrescentou o novo presidente, a CNBB será "profética e sem ideologia".

Em mensagem após a eleição, d. Walmor pregou a defesa dos mais pobres. "Nosso olhar deve permanecer voltado para os mais pobres, fortalecendo nossas ações no exercício da caridade, do amor, na busca da justiça", disse, em nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.