Câmara de S.Caetano deve aprovar regulamentação de bicicletas e patinetes elétricos

07/05/2019 | 07:44



A Câmara de São Caetano tende a aprovar hoje, em segunda discussão, projeto da administração José Auricchio Júnior (PSDB) que regulamenta a utilização de bicicletas e patinetes elétricos no município. Embora incipiente na cidade, o uso de bicicletas e patinetes elétricos é realidade na Capital e a tendência é a de que, com o aumento da oferta de ciclovias – o que está no horizonte da Prefeitura –, esses meios de transporte individuais ganhem espaço em São Caetano.

O principal ponto é a criação de uma operadora de tecnologia para avaliar o sistema. Será por meio desse serviço que empresas que alugam os modais terão de se credenciar e responder por eventuais irregularidades no uso.

O interessado em explorar a rodagem de bicicletas e patinetes elétricos poderá firmar credenciamento de até 24 meses. A permissão custará R$ 5.000 de imediato mais 5% do valor arrecadado em viagens por mês.

Falhas durante o contrato podem render advertência, multa no valor de R$ 20 mil e, caso haja reincidência, o cancelamento do acordo.

“Esse sistema de transporte individual é importante elemento para garantir melhora nas condições de sustentabilidade urbana, reduzindo emissão de poluentes e desafogando o sistema viário, bastante sobrecarregado. Dessa forma, justifica-se o estímulo governamental da inovação e do desenvolvimento de novos modais de transporte individual, ativo ou elétrico, por meio de regulamentação de exploração desse serviço em nossa cidade”, escreveu Auricchio, em mensagem aos vereadores.

O texto foi aprovado em primeira discussão na semana passada e não deve enfrentar restrições hoje. Assim que forem sancionadas pelo prefeito, as regras estarão valendo. Essa operadora de tecnologia ficará vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana

CONSÓRCIO

Devido à viagem do presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB) – tirou licença da função –, a casa não analisará o retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC nesta semana. O regresso está apalavrado por Auricchio, mas há necessidade de autorização dos vereadores para que a volta ao colegiado seja efetivada.

Auricchio mostra confiança em reverter punição

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), mostrou confiança na reversão da condenação eleitoral sofrida no mês passado. “Absolutamente não tenho nenhum envolvimento com eventuais irregularidades nas minhas contas. Aliás, minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Tenho tranquilidade e consciência tranquila de que haverá o momento em que a Justiça reconhecerá isso (inocência)”, disse.

Pedro Corrêa Liao, da 166ª Zona Eleitoral, condenou o prefeito e seu vice, Beto Vidoski (PSDB), por crime eleitoral – o caso remonta suspeita em doações feitas à campanha em 2016. Ontem, o mesmo magistrado rejeitou embargos de declaração feitos pela defesa do tucano. A tendência é a de que ele recorra agora no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

“A captação e gastos de recursos foram dentro da legislação eleitoral vigente. Não ultrapassamos o teto de gastos e as contas foram aprovadas. Em algum momento vamos reverter. Vamos até a última instância se for preciso para buscar a reversão disso”, comentou o tucano.