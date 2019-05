São Caetano é a 3ª cidade mais segura do Estado

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



07/05/2019 | 08:00



Estudo produzido pelo Instituto Sou da Paz aponta São Caetano como a terceira cidade mais segura de São Paulo, atrás apenas de Vinhedo e São José do Rio Pardo, no Interior do Estado. O ranking, divulgado ontem, é formado por 139 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes e entre os critérios levados em consideração no levantamento estão os registros de homicídios, estupros e roubos em geral – crimes que têm em comum a violência.

Elaborado com base em estatísticas mensais apresentadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, o estudo mostra que São Caetano, em 2018, teve taxa de 6,6 pontos no IEVC (Índice de Exposição a Crimes Violentos) – indicador responsável por medir as cidades menos expostas à violência. Quanto menor o índice, mais baixa é a incidência de crimes no município.

No período analisado, além de não registrar nenhum caso de homicídio, São Caetano teve queda em quase todos os índices de criminalidade analisados, dentre eles roubo em geral e furto de veículos.

Para o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o bom desempenho alcançado pelo município reflete os resultados obtidos nos últimos meses com as ações integradas entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e as polícias Civil e Militar. “Em 11 anos como prefeito nunca vi uma cooperação tão boa entre os órgão se segurança como agora.”

O chefe do Executivo cita ainda os investimentos feitos junto à guarda municipal, com compra de equipamentos e melhorias nas tecnologias utilizadas pelos agentes. “Estamos prestes a abrir licitação para compra de 220 câmeras de monitoramento, o que irá auxiliar, e muito, o trabalho da nossa corporação.”

MAIS VIOLENTOS

De acordo com o levantamento produzido pelo Instituto Sou da Paz, as cidades de Itanhaém e Lorena aparecem do outro lado da tabela, no ranking das mais expostas à violência de São Paulo.

Entre os municípios do Grande ABC, Diadema aparece na pior colocação, em 119º lugar. Integram ainda o levantamento: Santo André (92º), Mauá (77º), São Bernardo (66º) e Ribeirão Pires (60º).