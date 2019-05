Pesquisa dá fôlego ao governo Paulo Serra

Raphael Rocha



07/05/2019 | 07:54



O recente levantamento feito pelo Instituto ABC Dados a respeito da avaliação de governo de Santo André colocou opositores do prefeito Paulo Serra (PSDB) com as barbas de molho. Os números se mostraram positivos ao tucano – 3% de ótimo, 32% de bom e 42% de regular, contra 9% de ruim e 11% de péssimo. Muitos acreditavam que a imagem do chefe do Executivo seria arranhada pela mais recente crise no abastecimento, mas os dados não confirmaram essa tese. Como prefeito, Paulo Serra, naturalmente, dá as cartas no jogo eleitoral de Santo André. Só que pesquisas como essa aumentam suas fichas e fazem oposicionistas adotarem estratégia mais cautelosa neste momento.

Nacional tucana

Grupos ligados à velha guarda do PSDB seguem em disputa interna com a ala mais jovem da sigla, denominada cabeças pretas. Essa divisão pode se estender ao Grande ABC na composição da executiva nacional do tucanato. Parte defende que o prefeito de Santo André, Paulo Serra, esteja no rol de dirigentes nacionais. Outra apoia a indicação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. A definição está marcada para o fim do mês, com a aproximação da convenção nacional do PSDB. No evento estadual, o ex-governador Geraldo Alckmin e o atual chefe do Palácio dos Bandeirantes, João Doria, adotaram discursos antagônicos sobre os rumos da legenda.

No microfone

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), aliás, foi um dos raros a discursar na convenção estadual do tucanato. Pregou faxina ética nos quadros tucanos envoltos de corrupção. Ele também puxou coro para antigas lideranças, como o senador José Serra, ex-governador do Estado.

Expectativa

Aliados do prefeito cassado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), espalham em rodas de conversas políticas na cidade que o socialista conseguirá retornar ao cargo ainda neste mês. Falam até em data: dia 20. Atila sofreu impeachment pela Câmara por vacância da função no período em que esteve preso e não pediu licença oficial do cargo.

Thiago e Doria – 1

O deputado estadual Thiago Auricchio (PR), de São Caetano, apresentou indicação ao governador João Doria (PSDB) para que o município seja contemplado com unidade da farmácia de alto custo. Ele até sugeriu local: o Atende Fácil Saúde. “Se o governador seguir a risco esse planejamento, a entrega da medicação de alto custo, em São Caetano, seria feito no Atende Fácil, um equipamento que já é referência em levar serviços públicos ao munícipe”, disse.

Thiago e Doria – 2

Aliás, o deputado estadual Thiago Auricchio (PR) participou, no sábado, de pelada promovida pelo governador João Doria (PSDB), na casa do tucano, com parlamentares, secretários e aliados diretos do chefe do Palácio dos Bandeirantes. O time da Assembleia Legislativa venceu o do governo estadual e Doria até brincou com a situação, dizendo que a próxima emenda parlamentar só seria liberada em 2023. “É brincadeira, pessoal.”