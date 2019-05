Flamengo acerta indenização com Jhonata Ventura por tragédia no Ninho do Urubu

06/05/2019 | 20:55



O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que acertou uma indenização para a família de Jhonata Ventura, zagueiro de 15 anos que chegou a ficar em estado grave, mas está se recuperando bem do incêndio no Ninho do Urubu, o CT do clube, ocorrido no começo de fevereiro, que causou a morte de dez atletas das divisões de base. O garoto chegou a ter 30% do corpo queimado e ficou mais de dois meses internado.

A assinatura do contrato indenizatório foi celebrado pelo Flamengo no seu site oficial. Jhonata, que é o único das vítimas feridas que ainda não voltou a jogar, aparece em uma foto ao lado de Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube.

"Estou com muitas expectativas boas. Queria estar jogando, mas estou acompanhando de perto e vendo meus companheiros ganhando títulos. Espero estar em breve de volta. Graças a Deus tudo se resolveu da melhor maneira. Agora é só focar na recuperação. Quero escrever mais histórias ainda com a camisa do Flamengo dentro de campo", disse o zagueiro, em entrevista ao site do time carioca.

Rodrigo Dunshee destacou a força demonstrada por Jhonata para conseguir dar a volta por cima, após a tragédia que causou a morte de dez atletas durante um incêndio no local que servia de alojamento dos garotos.

"O Jhonata é um exemplo, um guerreiro que lutou muito. Ajudou e salvou seus amigos. Para o Flamengo ele é um herói. Ficamos muito felizes de estar fechando mais um acordo e estar avançando no sentindo de virar essa página triste da nossa história. Tenho certeza que ele voltará aos gramados e dará muito alegria para a torcida", comentou o dirigente.

Com a definição no caso de Jhonata, o Flamengo encaminhou o acordo com os 16 sobreviventes da tragédia. Entre os dez meninos que morreram, o clube acertou com Áthila Paixão, Gedinho e com o pai de Rykelmo. A mãe do volante decidiu entrar na Justiça.