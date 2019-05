Reitor da Fundação Santo André é destituído por falta de concurso público

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/05/2019 | 07:50



A FSA (Fundação Santo André) tornou público na tarde de ontem, por meio de nota oficial, que o então reitor Francisco José Santos Milreu teve seu contrato de trabalho, assinado em 1990, anulado por falta de documentação que comprove sua aprovação em concurso público – o que é proibido por lei. Em seu lugar assume Rodrigo Cutri, que ocupava o cargo de vice-reitor. No prazo de até 90 dias deverão ser convocadas novas eleições para a reitoria, conforme prevê o regimento da instituição de ensino superior.

Milreu é alvo de sindicância interna desde janeiro do ano passado, quando teve início apuração em todos os contratos de trabalho da FSA para apurar irregularidades (leia mais abaixo). O assunto também se tornou objeto de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara andreense em abril último (leia mais ao lado).

Na avaliação do advogado do escritório Artuni, Frazatti e Bonini Gustavo Frazatti, uma vez comprovado que o exercício do cargo de reitor era irregular, todos os atos de Milreu podem ser questionados. “Em especial aqueles que causaram prejuízo à administração, ao erário e aos administrados”, pontuou.

Um dos atos é o edital de concurso realizado pela própria instituição, em março de 2019, e que teve o próprio reitor aprovado em primeiro lugar para o cargo de professor de pesquisa operacional. O certame é alvo de inquérito civil, instaurado em abril pelo MP (Ministério Público).

Frazatti explicou que averiguar a legalidade do concurso é essencial, neste momento em que o contrato de Milreu foi anulado. Conforme o especialista, mesmo que fique comprovado que o certame não tenha irregularidades, é possível que o ex-reitor – e também a pessoa que o contratou – responda a processo por improbidade administrativa. “É preciso verificar se o edital prevê que o candidato não tenha antecedentes criminais”, observa.

Pró-reitor de administração e planejamento da FSA, Vander Ferreira de Andrade afirmou que “todos os atos do professor Francisco Milreu enquanto reitor serão mantidos em sua integridade”. Para ele, o certame está amparado pela presunção de legitimidade que acompanha toda atividade da administração pública.

POLÊMICAS

Além das suspeitas a respeito de sua contratação, Milreu colecionou polêmicas durante sus gestão. Em abril, ele mudou o estatuto da FSA e acabou com o processo de eleição direta para os cargos de coordenadores de curso da instituição de ensino superior e instituiu, por meio de portaria, modelo em que os docentes responsáveis pela Faeco (Faculdade de Economia), Faeng (Faculdade de Engenharia) e Fafil (Faculdade de Filosofia) passam a ser escolhidos e nomeados pela reitoria.

HISTÓRICO

Trata-se da terceira vez que reitor da Fundação Santo André não completa o mandato. A primeira delas ocorreu em 2008, quando Odair Bermelho foi afastado do cargo após a Justiça acolher pedido da Curadoria de Fundações do Ministério Público. A saída foi requerida por conta das suspeitas de que o reitor e dois ex-funcionários da Fundação teriam desviado dinheiro da instituição para passar férias no Nordeste do País.

Sete anos depois, José Amilton de Souza renunciou ao cargo de reitor quase três anos antes do fim do mandato – previsto para 2018. Na época, a instituição de ensino superior estava mergulhada em crise financeira, com R$ 54,6 milhões em débitos envolvendo imposto de renda, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e endividamento bancário.

Investigação teve início com apontamentos do Diário

Desde que lista tríplice ao cargo de reitor da FSA (Fundação Santo André) foi divulgada pela instituição de ensino superior, em janeiro de 2018, com o nome de Francisco José Santos Milreu entre os candidatos, o Diário denunciou a suspeita de que ele não era professor concursado, o que o impediria de pleitear o posto. Na época, a reitoria da instituição, ainda sob o comando de Leila Modanez, instaurou processo investigativo para apurar a situação. A sindicância, por sua vez, foi ampliada e passou a apurar todos os contratos de trabalho.

Antes mesmo de ser nomeado reitor – em 1º de abril do ano passado –, em entrevista ao Diário, Milreu admitiu que ingressou na instituição, em 1989, sem prestar concurso. Na ocasião, o professor justificou que na época de sua contratação não havia exigência de certame público para o ingresso de profissionais na FSA, o que só passou a ser obrigatório em 1990. Posteriormente, chegou a negar a informação. Em junho, a instituição alegou que o reitor apresentou papelada comprobatória de sua aprovação legal para atuação como docente, entretanto, se recusou a fornecer os documentos.

No mesmo mês, a sindicância interna da FSA apresentou 46 funcionários em situação irregular – Milreu não estava na lista. Em dezembro, sob alegação de falta de documentos comprobatórios que atestem a regularidade de seus contratos, 35 docentes foram demitidos por e-mail. Nos últimos seis meses, mais de 70 professores foram desligados.

CPI mantém trabalhos para apurar concurso feito por Milreu

Mesmo após o comunicado da FSA (Fundação Santo André) de que o contrato de trabalho do agora ex-reitor Francisco Milreu foi anulado, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada na Câmara de Santo André no início de abril prossegue ativa. Embora tenha sido criada para apurar irregularidades na contratação do reitor, o grupo também investiga suposta ilegalidade em concurso público promovido pela própria instituição e que teve Milreu aprovado em primeiro lugar.

No entendimento dos vereadores, a anulação do contrato de Milreu equivale a confissão de culpa e prova que um dos objetos da investigação era procedente. Os trabalhos, agora, vão se concentrar na legalidade do concurso promovido pela instituição em março, que teve o então reitor aprovado para o cargo de professor.

Segundo Bete Siraque (PT), presidente da CPI, o grupo não recebeu, até o momento, nenhum dos documentos solicitados à FSA. Os vereadores também vão pedir cópia da sindicância que culminou na anulação do contrato de Milreu, além de documentação que resultou na demissão de mais de 70 professores nos últimos seis meses e informações sobre o concurso público. “A CPI está cumprindo o seu papel de pressionar a FSA por esclarecimentos”, pontuou Bete.

A FSA será notificada pela comissão de que o prazo para envio da documentação, findado no dia 2, foi estendido até 16 de maio. Caso não seja cumprido, os vereadores prometem ingressar ação judicial para obter as informações. “Queremos saber quem fez parte da banca examinadora do concurso e quem elaborou as questões para atestar a legalidade do certame”, concluiu Bete.