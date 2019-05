Atlético-MG treina no Panamá antes da despedida da Libertadores na Venezuela

06/05/2019 | 20:11



O último treino do Atlético Mineiro na preparação para um compromisso pela Copa Libertadores foi no Panamá. Em uma das etapas da sua viagem para Barinas, onde o time vai encarar o venezuelano Zamora pela rodada final da fase de grupos, na terça-feira, parte do grupo de relacionados fez uma atividade nesta segunda no estádio Rommel Fernandez, na Cidade do Panamá.

Esse trabalho foi realizado apenas pelos jogadores que não viajaram a Fortaleza, onde o time superou o Ceará, sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Foram os casos do goleiro Michael, dos laterais Carlos César e Hulk, dos zagueiros Leonardo Silva e Matheus Mancini, do volante Adilson e dos meias David Terans, Daniel Penha, Vinícius e Luan.

O restante dos jogadores relacionados pelo técnico interino Rodrigo Santana para o duelo com o Zamora permaneceu no hotel, onde realizou apenas uma atividade física leve na academia.

Do Panamá, o elenco atleticano seguirá para Barinas, local do confronto com o Zamora, ainda nesta segunda-feira. Os times estão eliminados da Libertadores, mas o duelo vale o terceiro lugar do Grupo E, que rende uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Ambos os times estão com três pontos, mas os venezuelanos estão em vantagem nos critérios de desempate, o que força o Atlético-MG a vencer para obter a classificação.

"Estou preparado e confiante. O trabalho é a receita do sucesso e estou fazendo isso para ajudar bastante o Atlético", afirmou o centroavante Alerrandro, que receberá uma chance no time com a decisão de Santana de poupar alguns titulares, à TV Galo, o canal de vídeos do clube no YouTube.

O Atlético-MG deve entrar em campo nesta terça-feira com a seguinte formação: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Jair e Nathan; Luan, Alerrandro e Maicon Bolt.